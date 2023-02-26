Хавьер Паскуаль: «После проигрыша «Нижнему» нам было необходимо реабилитироваться»

Главный тренер « » высоко оценил важность победы над (80:69) в лиге ВТБ.

«Прежде всего, я рад за своих парней. После проигрыша «Нижнему Новгороду» нам было необходимо реабилитироваться. Мы усердно работали, тренировались и сегодня вышли заряженными.

Команда контролировала встречу с первой и до последней минуты. Мы отлично сыграли в обороне и атаке. Однако нам все еще нужно налаживать командные взаимодействия, ведь у нас в составе три новичка. Каждый день мы усердно трудимся, чтобы прогрессировать», – заявил Паскуаль.

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