Хавьер Паскуаль: «После проигрыша «Нижнему» нам было необходимо реабилитироваться»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высоко оценил важность победы над УНИКСом (80:69) в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего, я рад за своих парней. После проигрыша «Нижнему Новгороду» нам было необходимо реабилитироваться. Мы усердно работали, тренировались и сегодня вышли заряженными.

Команда контролировала встречу с первой и до последней минуты. Мы отлично сыграли в обороне и атаке. Однако нам все еще нужно налаживать командные взаимодействия, ведь у нас в составе три новичка. Каждый день мы усердно трудимся, чтобы прогрессировать», – заявил Паскуаль.

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Видна работа над ошибками в обороне.Хорошо поработали-хорошо сыграли.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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