Бранислав Вичентич: «Шон Арманд может усилить нас во многих аспектах»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич рассказал о подготовке команды к матчу с «Пармой» в лиге ВТБ, который состоится в воскресенье.

«Впереди у нас игра против «Пармы». Пермяки возглавляют турнирную таблицу группы «Б», и мы должны быть сконцентрированы и хороши, чтобы победить.

В перерыве между играми чемпионата мы подписали нового игрока, . Первые впечатления положительные, и я думаю, он может усилить нас во многих аспектах. В остальном, мы хорошо потренировались на этой неделе и готовы к игре», – заявил Вичентич.

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