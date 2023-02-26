Джулиус Рэндл: «Роуз – легенда. Он важен для нас как лидер»

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Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл отметил важность Деррика Роуза для команды.

«Он легенда. Очевидно, у него все еще есть силы, чтобы играть, но сейчас он исполняет другую роль в команде. Я бы сказал, что он важен для нас больше как лидер. Он постоянно разговаривает со мной, дает советы и оказывает огромное влияние», – сказал Рэндл.

34-летний Роуз выпал из ротации «Никс» в начале этого сезона, но принял решение остаться в команде.

Минувшей ночью болельщики заставили главного тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо выпустить на площадку прославленного ветерана в концовке встречи.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

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