Самый молодой MVP в истории НБА Деррик Роуз отреагировал на то, что тренерский штаб «Никс» в последних матчах не выпускал его на площадку, предпочитая молодого Майлза Макбрайда.

«Не могу жаловаться, когда команда побеждает. Если бы проигрывали, я бы, наверное, злился. Но когда мы побеждаем и играем в хороший баскетбол, никаких жалоб с моей стороны.

Не злюсь, что оставался в резерве, а играл Макбрайд. Опять же, мы выигрываем. Я победитель, я люблю выигрывать. Мне нравится быть в раздевалке, которую пронизывают победные вибрации.

Они выпускают Дьюса Макбрайда вместо меня. Не испытываю никакого негатива по отношению к этому молодому человеку. В прошлом году я приглашал его на День благодарения. Вместе с членами его семьи, было очень здорово. Мне нравится, как он играет. Если бы у меня был негатив, я бы сразу это почувствовал. Но я только рад за него», – заявил 34-летний Роуз.

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