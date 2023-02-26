Болельщики «Никс» заставили Тома Тибодо выпустить Деррика Роуза на площадку

Болельщики « » заставили главного тренера команды выпустить разыгрывающего Деррика Роуза на площадку в концовке матча против «Нового Орлеана» (128:106).

За 2:21 до конца встречи, когда «Никс» уверенно лидировали в счете (126:97), трибуны начали скандировать « ». Тренеру ничего не оставалось, как выпустить игрока.

34-летний Роуз под овации зрителей вышел на паркет. Защитник не сумел набрать ни одного очка, смазав все 4 броска с игры.

Сообщалось, что «Никс» могут выкупить контракт Роуза.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»