Болельщики «Никс» заставили Тома Тибодо выпустить Деррика Роуза на площадку
Болельщики «Нью-Йорка» заставили главного тренера команды Тома Тибодо выпустить разыгрывающего Деррика Роуза на площадку в концовке матча против «Нового Орлеана» (128:106).
За 2:21 до конца встречи, когда «Никс» уверенно лидировали в счете (126:97), трибуны начали скандировать «Деррик Роуз». Тренеру ничего не оставалось, как выпустить игрока.
34-летний Роуз под овации зрителей вышел на паркет. Защитник не сумел набрать ни одного очка, смазав все 4 броска с игры.
Сообщалось, что «Никс» могут выкупить контракт Роуза.
Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»
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