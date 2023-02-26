Болельщики «Никс» заставили Тома Тибодо выпустить Деррика Роуза на площадку

Теги Нью-Йорк Новый Орлеан НБА видео болельщики Деррик Роуз Том Тибодо Баскетбол

Болельщики «Нью-Йорка» заставили главного тренера команды Тома Тибодо выпустить разыгрывающего Деррика Роуза на площадку в концовке матча против «Нового Орлеана» (128:106).

За 2:21 до конца встречи, когда «Никс» уверенно лидировали в счете (126:97), трибуны начали скандировать «Деррик Роуз». Тренеру ничего не оставалось, как выпустить игрока.

34-летний Роуз под овации зрителей вышел на паркет. Защитник не сумел набрать ни одного очка, смазав все 4 броска с игры.

Сообщалось, что «Никс» могут выкупить контракт Роуза.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Деррик как старый, потрепанный морской солью, пират..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий