Венсан Колле: «Вембаньяма может играть в паре с Эмбиидом»

Теги Филадельфия Венсан Колле сборная Франции НБА Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле высказался о возможном выступлении центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида за французскую сборную на чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024.

«Виктор Вембаньяма может играть в паре с Эмбиидом. Эмбиид входит в тройку лучших игроков мира. Он укрепил бы нашу переднюю линию, сделал бы ее еще сильнее.

Может ли большое количество качественных игроков навредить команде? Нельзя использовать всех в течение тридцати минут, возникнут проблемы, игрокам придется взять на себя соответствующие роли. Я предпочел бы столкнуться с этими трудностями, поскольку вижу больше преимуществ, чем недостатков», – сказал Колле.

В прошлом году камерунский центровой получил гражданство Франции и США.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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2 комментария

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AEZAKMI228
Вот прикол будет если 3кратный дпой будет с банки выходить ))
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Airg666
Ну у него и Пуарье с Гобером вместе выходили с Ябуселе, только слили Испании.
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