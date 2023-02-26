Венсан Колле: «Вембаньяма может играть в паре с Эмбиидом»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле высказался о возможном выступлении центрового «Филадельфии» за французскую сборную на чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024.

« может играть в паре с Эмбиидом. Эмбиид входит в тройку лучших игроков мира. Он укрепил бы нашу переднюю линию, сделал бы ее еще сильнее.

Может ли большое количество качественных игроков навредить команде? Нельзя использовать всех в течение тридцати минут, возникнут проблемы, игрокам придется взять на себя соответствующие роли. Я предпочел бы столкнуться с этими трудностями, поскольку вижу больше преимуществ, чем недостатков», – сказал Колле.

В прошлом году камерунский центровой получил гражданство Франции и США.

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