Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что еще не решил, за какую сборную он хочет играть, и примет решение по окончании сезона.

«Мне часто задают этот вопрос. Сейчас я сосредоточен на сезоне НБА, потому что у нас хорошие шансы стать чемпионами с «Сиксерс». Я хочу сконцентрироваться на этом на 100 процентов. Но хорошо, что я получил французское гражданство.

Было бы здорово завоевать чемпионский титул с «Сиксерс», а потом выиграть чемпионат мира этим летом или олимпийское золото в следующем году. Но я не знаю, что произойдет к тому времени, потому что после победы в чемпионате НБА я могу быть очень уставшим. Так что все будет зависеть и от моего организма.

Сейчас я сосредоточен на . Мы примем решение после окончания сезона», – сказал Эмбиид.

В прошлом году камерунский центровой получил гражданство Франции и США.

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