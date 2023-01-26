Джоэл Эмбиид – о выступлении за Францию или США: «Сейчас сосредоточен на НБА, примем решение после сезона»

Теги Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что еще не решил, за какую сборную он хочет играть, и примет решение по окончании сезона.

«Мне часто задают этот вопрос. Сейчас я сосредоточен на сезоне НБА, потому что у нас хорошие шансы стать чемпионами с «Сиксерс». Я хочу сконцентрироваться на этом на 100 процентов. Но хорошо, что я получил французское гражданство.

Было бы здорово завоевать чемпионский титул с «Сиксерс», а потом выиграть чемпионат мира этим летом или олимпийское золото в следующем году.  Но я не знаю, что произойдет к тому времени, потому что после победы в чемпионате НБА я могу быть очень уставшим. Так что все будет зависеть и от моего организма.

Сейчас я сосредоточен на НБА. Мы примем решение после окончания сезона», – сказал Эмбиид.

В прошлом году камерунский центровой получил гражданство Франции и США.

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12 комментариев

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Holo Dilnick
Тоже не отказался бы от гражданства США или Франции.
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quznez
Ответ Lay's
Про бросок Холдена давно вспоминали?)
за какую сборную наш русский парень собирался ещё биться? 😆
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Lay's
Ответ quznez
для наших либероидов, деятелей культурки, да и чинуш - это норма, где денежку хранят, за то гос-во "выступают".
Про бросок Холдена давно вспоминали?)
+1
0
+1
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oliveirae
Ответ Александр Тихомиров
и? янис из нигерии, но играет за грецию, получаешь гражданство и вуаля, играй
Если что, Яннис в Нигерии за жизнь ни дня не провел
+14
0
+14
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Чудинов Дмитрий
Ну за США вообще не интересно, нужна интрига, давай к французам.
+2
-1
+1
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quznez
Ответ frog19
Вобще бред конечно что можно выбирать за какую сборную играть как-будто это клуб. Какое гражданство у него основное. за этих пусть и играет.
для наших либероидов, деятелей культурки, да и чинуш - это норма, где денежку хранят, за то гос-во "выступают".
+4
-3
+1
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Айрат Ситдиков
Ответ frog19
Вобще бред конечно что можно выбирать за какую сборную играть как-будто это клуб. Какое гражданство у него основное. за этих пусть и играет.
Почему бред? Нормальное явление гражданство менять, ну и сборную тоже.
+3
-5
-2
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frog19
Вобще бред конечно что можно выбирать за какую сборную играть как-будто это клуб. Какое гражданство у него основное. за этих пусть и играет.
+5
-2
+3
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Lay's
Не совсем так. Янис этнически из Нигерии, а родился то в Афинах. То есть он с детства грек. А Эмбид то сам из Камеруна, это уже потом ему дали французское гр-во, ну и американское потом.
+10
0
+10
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Александр Тихомиров
Ответ serginho07
Я почему-то думал что он из Камеруна 🤷‍♀️
и? янис из нигерии, но играет за грецию, получаешь гражданство и вуаля, играй
+1
-5
-4
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Александр Кузьмин
Вангую, что выберет Сша
0
0
0
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serginho07
Я почему-то думал что он из Камеруна 🤷‍♀️
+4
-1
+3
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