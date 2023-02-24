Виктор Вембаньяма набрал 22 очка, 17 подборов, 6 блок-шотов и 4 перехвата в матче против сборной Чехии
Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма провел свой третий и лучший матч за сборную Франции.
19-летний форвард набрал 22 очка, сделал 17 подборов, 6 блок-шотов и 4 перехвата в матче против команды Чехии в рамках квалификации чемпионата мира-2023.
Франция, лидер группы K и участница предстоящего чемпионата мира, на выезде обыграла Чехию со счетом 72:59.
Ранее Вембаньяма набрал 20 очков и 9 подборов в дебютном матче за Францию против Литвы, а затем отметился 19 очками во встрече с Боснией и Герцеговиной.
«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света
Ждал 40+25+12бл