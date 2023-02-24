Виктор Вембаньяма набрал 22 очка, 17 подборов, 6 блок-шотов и 4 перехвата в матче против сборной Чехии

Главный претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма провел свой третий и лучший матч за сборную Франции.

19-летний форвард набрал 22 очка, сделал 17 подборов, 6 блок-шотов и 4 перехвата в матче против команды Чехии в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Франция, лидер группы K и участница предстоящего чемпионата мира, на выезде обыграла Чехию со счетом 72:59.

Ранее Вембаньяма набрал 20 очков и 9 подборов в дебютном матче за Францию против Литвы, а затем отметился 19 очками во встрече с Боснией и Герцеговиной.

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