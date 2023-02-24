Вышел новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool, который полностью посвящен Звездному уикенду .

Героями ролика стали Джерико Симс (« »), (« »), команда новичков на конкурсе мастерства, а также звезды лиги, которые неудачно бросали с дальней дистанции во время звезд.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов