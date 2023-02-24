Джерико Симс и Джейсон Тейтум – в новом Shaqtin’ A Fool, который посвящен Звездному уикенду НБА

Теги Бостон Нью-Йорк НБА видео Матч всех звезд НБА Джейсон Тейтум Джерико Симс Баскетбол

Вышел новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool, который полностью посвящен Звездному уикенду НБА.

Героями ролика стали Джерико Симс («Нью-Йорк»), Джейсон ТейтумБостон»), команда новичков на конкурсе мастерства, а также звезды лиги, которые неудачно бросали с дальней дистанции во время Матча звезд.

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