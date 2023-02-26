Джоэл Эмбиид: «Мы не беспокоимся о «Бостоне» или «Милуоки», думаем о себе»

Центровой «Филадельфии» перед матчем против « » заявил, что не придает этой встрече особого значения.

«Мы не беспокоимся о «Бостоне» или « ». Мы думаем о себе. Мы можем прогрессировать с каждым матчем. Нужно использовать опыт, который мы приобрели в игре против «Мемфиса» в четверг, и попытаться стать лучше», – заявил Эмбиид.

«Сиксерс» обыграли «Гризлис» со счетом 110:105. По ходу матча команда Эмбиида проигрывала «-17».

« » с результатом 39:19 идет на третьем месте в Восточной конференции, уступая «Бостону» (43-17) и «Милуоки» (42-17).

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