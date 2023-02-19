В воскресенье, 19 февраля, на площадке «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве пройдет Матч звезд Лиги ВТБ в формате «Новая школа» – «Старая школа».

лига ВТБ

Матч всех звезд

Новая школа – Старая школа

19 ферваля. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Составы команд:

«Новая школа»: Джастин Роберсон («Парма»), Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Малик Ньюмэн («Автодор»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). Главный тренер – Эмил Райкович (ЦСКА).

«Старая школа»: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Зенит»), Джермейн Лав («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Райан Боутрайт («Автодор»/«Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Малик Диме («Парма»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА). Главный тренер – Велимир Перасович (УНИКС).

Также в рамках звезд запланированы два конкурса – по данкам и 3-очковым броскам.

Участники конкурса по броскам сверху (начало 18:00): Самсон Руженцев (ЦСКА), Зак Смит («Минск»), Маркелл Джонсон («Астана»), Никита Ремизов (МБА).

Участники конкурса трехочковых (начало 17:20): Энтони Браун (УНИКС), Тимофей Герасимов («Енисей»), Даллас Мур (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА).

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