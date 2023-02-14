Единая лига ВТБ. МБА – «Локомотив-Кубань», «Автодор» примет «Минск»
Во вторник, 14 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В Группе А московская МБА сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в группе Б саратовский «Автодор» примет белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 14 февраля, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.
Группа Б
- Дата проведения
- 14 февраля, 18.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 10-15, Автодор – 9-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-19, Минск – 1-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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