Единая лига ВТБ. МБА – «Локомотив-Кубань», «Автодор» примет «Минск»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Минск Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Во вторник, 14 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

В Группе А московская МБА сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», в группе Б саратовский «Автодор» примет белорусский «Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

МБА – Локомотив-Кубань
Дата проведения
14 февраля, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 25-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 14-12, МБА – 13-12.

Группа Б

Автодор – Минск
Дата проведения
14 февраля, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 10-15, Автодор – 9-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-19, Минск – 1-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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