Звездный защитник « » удалил все посты в социальной сети инстаграм*.

26-летний австралиец в нынешнем сезоне набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Бруклинская команда занимает 5-е место на Востоке (34-24).

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