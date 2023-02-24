Бен Симмонс удалил все посты в социальной сети
Звездный защитник «Бруклина» Бен Симмонс удалил все посты в социальной сети инстаграм*.
26-летний австралиец в нынешнем сезоне набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
Бруклинская команда занимает 5-е место на Востоке (34-24).
*Деятельность сети запрещена на территории России.
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