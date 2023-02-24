Бен Симмонс удалил все посты в социальной сети

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Звездный защитник «Бруклина» Бен Симмонс удалил все посты в социальной сети инстаграм*.

26-летний австралиец в нынешнем сезоне набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Бруклинская команда занимает 5-е место на Востоке (34-24).

*Деятельность сети запрещена на территории России.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
звездный защитник. почти вся его звёздность заключается в его поведении
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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