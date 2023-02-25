Джордж Ньянг: «Бен Симмонс мешал «Сиксерс» в прошлом сезоне»

Форвард «Филадельфии» в Шоу Джона Кинкейда обвинил Бена Симмонса в том, что тот мешал команде в прошлом сезоне.

- Вы на пять побед опережаете прошлогодний результат.

– Правда? Что ж, Бен Симмонс мешал нам в начале прошлого сезона. Я не собирался этого говорить, но вы понимаете, что я имею в виду.

- Кстати, он выпал из ротации «Нетс».

– Ну, это не мое дело. Я не знаю, сколько зарабатывает Симмонс, но это максимальный контракт. Когда вы формируете состав, если игрок заявляет, что он не играет, вы должны сразу списывать его. Вы должны найти других ролевых игроков, которые его заменят. Передачи, дриблинг, подбор, защита...

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться