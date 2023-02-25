Джулиус Рэндл: «Пребываю в своей лучшей форме физически и ментально»

Форвард « » рассказал о результатах работы с персональным тренером по атлетизму Амоилой Сезаром.

«На данном этапе сезона я пребываю в своей лучшей форме физически и ментально. Он знает меня лучше, чем кто-либо. Мы просто формируем хорошие привычки: водный баланс, сон, растяжка и так далее.

Мы уже работали вместе ранее. Он хорошо помогал мне с атлетизмом и знает меня как личность. У нас было отличное лето, и я просто хотел, чтобы мы продолжили заниматься. Мы можем выйти на новый уровень. Будем работать над этим», – признался Рэндл.

Минувшей ночью лидер «Никс» набрал 46 очков в матче против «Уизардс» (115:109). Это повторение его рекорда по результативности за одну игру.

В нынешнем сезоне Рэндл набирает 25,1 очка, 10,6 подбора и 4,1 передачи, а недавно принял участие в всех звезд НБА-2023.

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