Джулиус Рэндл: «Пребываю в своей лучшей форме физически и ментально»

Теги Нью-Йорк НБА Вашингтон Матч всех звезд НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл рассказал о результатах работы с персональным тренером по атлетизму Амоилой Сезаром.

«На данном этапе сезона я пребываю в своей лучшей форме физически и ментально. Он знает меня лучше, чем кто-либо. Мы просто формируем хорошие привычки: водный баланс, сон, растяжка и так далее.

Мы уже работали вместе ранее. Он хорошо помогал мне с атлетизмом и знает меня как личность. У нас было отличное лето, и я просто хотел, чтобы мы продолжили заниматься. Мы можем выйти на новый уровень. Будем работать над этим», – признался Рэндл.

Минувшей ночью лидер «Никс» набрал 46 очков в матче против «Уизардс» (115:109). Это повторение его рекорда по результативности за одну игру.

В нынешнем сезоне Рэндл набирает 25,1 очка, 10,6 подбора и 4,1 передачи, а недавно принял участие в Матче всех звезд НБА-2023.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ chitago
Нужно отдать должное Рэндлу. Работяга тот еще. Не без его помощи НЙН превратились из беспросветного посмешища в крепкого середняка, претендующего на 2-й раунд.
почему работягу клеймили то все год назад болельщики Никс?)
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Артём Голобородько
Не хочу никого обидеть, но обычно после таких слов начинается всякая хрень))
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-1
-1
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chitago
Нужно отдать должное Рэндлу. Работяга тот еще. Не без его помощи НЙН превратились из беспросветного посмешища в крепкого середняка, претендующего на 2-й раунд.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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