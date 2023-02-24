Джулиус Рэндл о конкурсе трехочковых: «Просто импровизировал»
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл признался, что не готовился к конкурсу трехочковых, поскольку узнал о своем участии накануне Звездного уикенда.
«Кажется, я узнал в четверг вечером. Я просто импровизировал, честно.
Я потренировался один раз в пятницу и подумал: «Хорошо, попробую. Почему бы и нет?» – сказал Рэндл.
Форвард «Никс» был приглашен вместо травмированного Анферни Саймонса («Портленд») и занял предпоследнее место в первом раунде, набрав 13 очков.
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