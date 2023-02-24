Джулиус Рэндл о конкурсе трехочковых: «Просто импровизировал»

Форвард « » признался, что не готовился к конкурсу трехочковых, поскольку узнал о своем участии накануне Звездного уикенда.

«Кажется, я узнал в четверг вечером. Я просто импровизировал, честно.

Я потренировался один раз в пятницу и подумал: «Хорошо, попробую. Почему бы и нет?» – сказал Рэндл.

Форвард «Никс» был приглашен вместо травмированного Анферни Саймонса («Портленд») и занял предпоследнее место в первом раунде, набрав 13 очков.

Маккланг – топ, но его участие в конкурсе данков – это неправильно