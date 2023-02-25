Форвард « » в пятницу повторил личный рекорд по набранным очкам.

В матче с « » (115:109) на счету Рэндла 46 очков (16 из 29 с игры) за 36 минут.

На счету Джулиуса также 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

«Никс» по ходу встречи удалось отыграться с «-19».

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