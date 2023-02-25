Разыгрывающий «Клипперс» поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.

Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач в матче с « » (175:176 2ОТ), команды выдали вторую самую результативную игру в истории НБА.

«Дебютный матч за «Клипперс» получился сумасшедшим.

Не уверен, доводилось ли мне ранее быть частью столь результативной игры. Видимо, мы все хорошо отдохнули во время перерыва на Матч звезд», – заявил Уэстбрук.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»