Расселл Уэстбрук: «Дебютный матч за «Клипперс» получился сумасшедшим»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.
Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач в матче с «Сакраменто» (175:176 2ОТ), команды выдали вторую самую результативную игру в истории НБА.
«Дебютный матч за «Клипперс» получился сумасшедшим.
Не уверен, доводилось ли мне ранее быть частью столь результативной игры. Видимо, мы все хорошо отдохнули во время перерыва на Матч звезд», – заявил Уэстбрук.
176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»
За ЛАЛ___________________За ЛАК
8 PTS (4 из 17 с игры)____17 PTS (7 из 11 с игры)
5 REB______________________5 REB
4 AST_____________________14 AST