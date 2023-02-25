Расселл Уэстбрук: «Дебютный матч за «Клипперс» получился сумасшедшим»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.

Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач в матче с «Сакраменто» (175:176 2ОТ), команды выдали вторую самую результативную игру в истории НБА.

«Дебютный матч за «Клипперс» получился сумасшедшим.

Не уверен, доводилось ли мне ранее быть частью столь результативной игры. Видимо, мы все хорошо отдохнули во время перерыва на Матч звезд», – заявил Уэстбрук.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
demx
Уже с дебюта оживил команду. Даже Кавай выглядел почти здоровым, поливал будь здоров.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lolol olol
Ответ Андрей 13
Ну все же фолы уже в овертайме, а потери можно списать на первую игру. В целом не плохой дебют.
Это все тот же вестбрук что и в лейкерс , только теперь он выходит в старте и имеет больше влияния на игру.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей 13
Ответ lolol olol
Про 6 фалов забыл написать , 7 потерь и 1 из 4 из за дуги.
Ну все же фолы уже в овертайме, а потери можно списать на первую игру. В целом не плохой дебют.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lolol olol
Ответ Vagant
Первая игра Расса: За ЛАЛ___________________За ЛАК 8 PTS (4 из 17 с игры)____17 PTS (7 из 11 с игры) 5 REB______________________5 REB 4 AST_____________________14 AST
Про 6 фалов забыл написать , 7 потерь и 1 из 4 из за дуги.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Первая игра Расса:

За ЛАЛ___________________За ЛАК
8 PTS (4 из 17 с игры)____17 PTS (7 из 11 с игры)
5 REB______________________5 REB
4 AST_____________________14 AST
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Да у тебя и ЛАЛ в принципе такие же сумашедшие матчи были.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий