Де’Аарон Фокс – о дебюте Уэстбрука за «Клипперс»: «Мне плевать, мы переживаем за себя»

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс после матча против «Клипперс» (176:175 2ОТ) забавно отреагировал на вопрос о переходе .

Фокс завершил встречу с показателями 42 очка, 12 передач, 5 подборов и 5 перехватов. Уэстбрук впервые сыграл за « » и набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

«Мы говорим о Уэстбруке или о нас? Мне плевать, что у них там происходит. Это вообще не важно. В этой лиге много талантливых игроков. Конечно, они добавили еще одного талантливого игрока в свой состав, но мы переживаем за себя, когда выходим на площадку», – сказал Фокс.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»