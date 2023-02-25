Де’Аарон Фокс – о дебюте Уэстбрука за «Клипперс»: «Мне плевать, мы переживаем за себя»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс после матча против «Клипперс» (176:175 2ОТ) забавно отреагировал на вопрос о переходе Расселла Уэстбрука.

Фокс завершил встречу с показателями 42 очка, 12 передач, 5 подборов и 5 перехватов. Уэстбрук впервые сыграл за «Клипперс» и набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

«Мы говорим о Уэстбруке или о нас? Мне плевать, что у них там происходит. Это вообще не важно. В этой лиге много талантливых игроков. Конечно, они добавили еще одного талантливого игрока в свой состав, но мы переживаем за себя, когда выходим на площадку», – сказал Фокс.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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1 комментарий

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Kemal Gul
Всё-таки журналисты всех стран и народов одинаковы. Ведь действительно, какого чёрта у лидера Сакраменто спрашивают про Уэстбрука?)
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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