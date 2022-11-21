Клэй Томпсон: «Меня больше не волнует критика. Я позволил троллям вывести меня»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» заявил, что его больше не волнует критика.

«Меня больше не волнует критика. Я позволил троллям вывести меня. Меня просто осенило, когда я подумал: «Что я делаю? Чувак, просто будь собой, и все получится».

Критикуйте меня сколько хотите. Я знаю, насколько я хорош и на что способен, и я думаю, что настоящие поклонники «Уорриорз» тоже это знают», – сказал Томпсон.

В воскресенье Томпсон провел свой лучший матч в нынешнем сезоне, набрав реализовав 10 3-очковых и набрав 41 очко во встрече с (127:120).

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