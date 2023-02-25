Расселл Уэстбрук: «Здорово, когда есть так много опций в атаке»

Новобранец «Клипперс» отметил влияние снайперов на игру команды.

«Для разыгрывающего здорово, когда есть так много опций в атаке. Против этого сложно защищаться, так как не знаешь, что будет в следующий раз. Можно пройти под кольцо, собрать на себе нескольких игроков и скинуть на открытого партнера. Не важно, попадаем мы или мажем, заигрывать других парней – это моя работа», – сказал Уэстбрук.

В дебютном матче за « » против « » (175:176 2ОТ) Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»