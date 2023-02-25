Расселл Уэстбрук: «Здорово, когда есть так много опций в атаке»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Новобранец «Клипперс» Расселл Уэстбрук отметил влияние снайперов на игру команды.

«Для разыгрывающего здорово, когда есть так много опций в атаке. Против этого сложно защищаться, так как не знаешь, что будет в следующий раз. Можно пройти под кольцо, собрать на себе нескольких игроков и скинуть на открытого партнера. Не важно, попадаем мы или мажем, заигрывать других парней – это моя работа», – сказал Уэстбрук.

В дебютном матче за «Клипперс» против «Сакраменто» (175:176 2ОТ) Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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6 комментариев

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Misha_Sapunov
действительно не важно
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Antosha-grisha
Ну так-то благодаря его обмену теперь и в ЛАЛ есть много опций в атаке. Так скать вин-вин трейд для ЛА и Расса.
+3
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msdchko
В Лал такой возможности не было, забыл добавить РВБ, но появились после моего ухода)
+3
-2
+1
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leppyanen
Ответ Константин Ловков
Тонкий-тонкий-тонкий намек
Тонкий??
+3
-1
+2
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megoBaks
Перспективный разыгрывающий
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Тонкий-тонкий-тонкий намек
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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