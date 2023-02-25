Пол Джордж – о дебюте Уэстбрука: «Он сыграл примерно так, как я себе представлял»

Теги Клипперс Сакраменто НБА Расселл Уэстбрук ESPN Пол Джордж Брайан Уиндхорст Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж прокомментировал дебют Расселла Уэстбрука за команду. В матче против «Сакраменто» (175:176 2ОТ) Уэстбрук набрал 17 очков, 5 подборов и 14 передач.

«Да, он сыграл примерно так, как я себе представлял. Я верил, что Расс сможет принести пользу. Мы увидели несколько таких моментов в сегодняшней встрече», – сказал Джордж.

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, Джордж настоял на подписании Уэстбрука, хотя изначально «Клипперс» были против.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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3 комментария

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kaissa
Ответ GOD DAMNED
и совершил 7 потерь.))
И первую в концовке при большом преимуществе - а сразу следом две потери подряд и сам Джордж сделал...
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GOD DAMNED
и совершил 7 потерь.))
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
salogiannis
Пол Джордж – о дебюте Уэстбрука:
-- Он сыграл примерно так, как я себе представлял
-- И как же Вы представляли он сыграет?
-- Ярко, но мы проиграем
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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