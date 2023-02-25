Марко Гудурич – MVP 25-го раунда Евролиги

Защитник « » Марко Гудурич признан MVP 25-го раунда .

В выездном матче с « » (97:94) Гудурич набрал 25 очков при 4 из 5 из-за дуги и рекордные в карьере 7 результативных передач.

Показатель эффективности Гудурича составил 35 баллов – лучший результат в туре и наивысший в карьере сербского баскетболиста.

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