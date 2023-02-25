«Бруклин» в матче с «Чикаго» проиграл с самой крупной разницей в сезоне – «-44»
«Чикаго» в пятницу разгромил «Бруклин» со счетом 131:87.
Разница в 44 очка – самая крупная для «Нетс» в сезоне-22/23. Предыдущий антирекорд текущей регулярки – «-43» во встрече с «Бостоном».
87 очков – самый низкий показатель результативности бруклинской команды в сезоне.
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Многие решения выглядят не логичными с его стороны, таймауты, когда у команды идет игра или замены игроков и кого откровенно игра идет, по типу Кэма Томаса. Несмотря на многолетний подписанный контракт в итоге он может стать краткосрочным при таких результатах.