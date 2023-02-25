«Бруклин» в матче с «Чикаго» проиграл с самой крупной разницей в сезоне – «-44»

Теги Чикаго Бруклин НБА Баскетбол

«Чикаго» в пятницу разгромил «Бруклин» со счетом 131:87.

Разница в 44 очка – самая крупная для «Нетс» в сезоне-22/23. Предыдущий антирекорд текущей регулярки – «-43» во встрече с «Бостоном».

87 очков – самый низкий показатель результативности бруклинской команды в сезоне.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никишин
Ответ Daishi
У него с коленом хрень, боли или что-то там опять бла-бла-бла..)
Да блииин, опять что ли. Ну надеюсь ненадолго, а то Нетс сейчас и так нелегко, помощь очень нужна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Ответ Sharky shark
(щас Цай владелец)
(ш-шутка)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Ответ Алексей Никишин
Могли и Симмонсу дать поиграть, не проиграли бы так крупно
У него с коленом хрень, боли или что-то там опять бла-бла-бла..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никишин
Могли и Симмонсу дать поиграть, не проиграли бы так крупно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caraxes
При Воне три ужасных поражения с большой разницей с Сакраменто, Бостоном и теперь с Чикаго.
Многие решения выглядят не логичными с его стороны, таймауты, когда у команды идет игра или замены игроков и кого откровенно игра идет, по типу Кэма Томаса. Несмотря на многолетний подписанный контракт в итоге он может стать краткосрочным при таких результатах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sharky shark
Ответ Александр Романов
Там во второй четверти Прохоров в соло тащить вышел
(щас Цай владелец)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Там во второй четверти Прохоров в соло тащить вышел
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Папазол
Вот, что ПатБев животворящий делает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий