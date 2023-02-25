«Бруклин» в матче с «Чикаго» проиграл с самой крупной разницей в сезоне – «-44»

« » в пятницу разгромил « » со счетом 131:87.

Разница в 44 очка – самая крупная для «Нетс» в сезоне-22/23. Предыдущий антирекорд текущей регулярки – «-43» во встрече с «Бостоном».

87 очков – самый низкий показатель результативности бруклинской команды в сезоне.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»