Бен Симмонс исполнил второй 3-очковый в сезоне, но получился «сквозняк»

Теги происшествия Чикаго Бруклин НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс во время матча с «Чикаго» (116:105) исполнил второй 3-очковый в сезоне.

Симмонс атаковал из-за дуги на исходе третьей четверти под сирену, мяч не коснулся дужки кольца.

Первый дальний бросок Бена в нынешнем сезоне (24 октября в игре с «Мемфисом») также не достиг цели.

В четверг на счету австралийца 8 очков (4 из 7 с игры), 8 подборов и 4 передачи за 20 минут со скамейки.

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23 комментария

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Zhenek
Ответ Sonder
почти добросил, надо чучуть в зал сходить
он пытался, но либо не доходил, либо попадал в другой зал...
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Zhenek
стабильность - признак мастерства
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zippa
зато Лавин как хорош!
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Cash_flow
Ответ Reyz
Каждое межсезонье видео с тренировок, где он по 20 трешек подряд кладет. И каждый сезон обсирается
По-моему, в этом межсезонье и того не было))
+2
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everyday4768
А помните как в межсезонье еще при Брауне первый раз появилось видео как он бросает трехи в двухсторонке, а потом он попал в предсезонном матче и казалось что проблема будет решаться... Эх!
+2
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Денис Храпунов
Зря сметесь. Джордан тоже только в этом возрасте начинал свое восхождение. Бен получил своего Пипена-Бриджеса. Сейчас начнут кошмарить восток.
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Папазол
Мастер одним словом!
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Алексей Никишин
Ответ гилберт
Может со зрением проблемы и он издалека не видит где кольцо?
Он и вблизи не видит. Можно цвет кольца не воспринимает.
+2
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scorp19
Кринжует как всегда
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Mig
Ответ skyhitbI4
Ройс О,Нил просто охренел на видео, что ему не дали пас
Да там последние секунды четверти были.
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гилберт
Может со зрением проблемы и он издалека не видит где кольцо?
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гилберт
На конкурс трёшек этого снайпера.
+4
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rembrandao
История о том, как Симмонс превратился из нового ЛеБрона в Трэджик Бронсона
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cruyff14@bk.ru
Ответ Сергей Пузанков
Так выглядит величие
Это начало династии
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boller_73
Он пытался..
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RayneR
хотя бы начал пытаться. уже респект Бену. теперь самый высокооплачиваемый в команде как никак
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Александр Романов
Бенуа Сименс тащер
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skyhitbI4
Ройс О,Нил просто охренел на видео, что ему не дали пас
+2
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cirocdiamond
overrated
+1
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Сергей Пузанков
Так выглядит величие
+10
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Reyz
Каждое межсезонье видео с тренировок, где он по 20 трешек подряд кладет. И каждый сезон обсирается
+7
0
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Sergei Terekhov
Честно, вот теперь он главная звезда по статусу( хоть и немного забытому). Пускай уверенность приобретает. Посмеяться всегда можно, а мне за таких парней приятно, когда они доказывают что-то себе и людям. Если не докажет - поржем и покачаем головой
+15
-1
+14
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Sonder
почти добросил, надо чучуть в зал сходить
+16
0
+16
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