Защитник « » во время матча с « » (116:105) исполнил второй 3-очковый в сезоне.

Симмонс атаковал из-за дуги на исходе третьей четверти под сирену, мяч не коснулся дужки кольца.

Первый дальний бросок Бена в нынешнем сезоне (24 октября в игре с «Мемфисом») также не достиг цели.

В четверг на счету австралийца 8 очков (4 из 7 с игры), 8 подборов и 4 передачи за 20 минут со скамейки.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА