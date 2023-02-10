Бен Симмонс исполнил второй 3-очковый в сезоне, но получился «сквозняк»
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс во время матча с «Чикаго» (116:105) исполнил второй 3-очковый в сезоне.
Симмонс атаковал из-за дуги на исходе третьей четверти под сирену, мяч не коснулся дужки кольца.
Первый дальний бросок Бена в нынешнем сезоне (24 октября в игре с «Мемфисом») также не достиг цели.
В четверг на счету австралийца 8 очков (4 из 7 с игры), 8 подборов и 4 передачи за 20 минут со скамейки.
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