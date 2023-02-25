Форвард «Бруклина» признался, что в юные годы его любимым игроком был .

Перед дедлайном Бриджес стал частью крупной сделки, в результате которой Дюрэнт перешел из «Нетс» в «Санз».

«Моим любимым игроком был Дюрэнт (смеется).

Да, это действительно Кей Ди. Все нормально. Я все понимаю, никаких проблем. Уж пусть лучше меня обменяют на Кей Ди, чем на кого-то, кого я не считаю классным игроком. Стараюсь реально смотреть на вещи.

Они заполучили Кевина Дюрэнта, бро. На месте «Финикса» я бы, наверное, и сам провел такой обмен», – заявил Бриджес.

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