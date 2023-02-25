Микэл Бриджес: «Моим любимым игроком был Дюрэнт. На месте «Санз» я бы и сам провел такой обмен»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес признался, что в юные годы его любимым игроком был Кевин Дюрэнт.

Перед дедлайном Бриджес стал частью крупной сделки, в результате которой Дюрэнт перешел из «Нетс» в «Санз».

«Моим любимым игроком был Дюрэнт (смеется).

Да, это действительно Кей Ди. Все нормально. Я все понимаю, никаких проблем. Уж пусть лучше меня обменяют на Кей Ди, чем на кого-то, кого я не считаю классным игроком. Стараюсь реально смотреть на вещи.

Они заполучили Кевина Дюрэнта, бро. На месте «Финикса» я бы, наверное, и сам провел такой обмен», – заявил Бриджес.

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1 комментарий

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БУГАЙ
Позитивный чувак..респект ему
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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