Гилберт Аренас: «Если «Санз» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Дюрэнта»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал переход Кевина Дюрэнта в «Финикс» по итогам обмена перед дедлайном.

«Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.

У соперника были проблемы с одним . А теперь к этой команде добавился, возможно, лучший скорер сегодняшней НБА. Также у них есть – один из лучших разыгрывающих в истории НБА по соотношению передач к потерям. Если они не выиграют титул, к черту « », это будет крупнейшим провалом для Дюрэнта», – заявил Аренас.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

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