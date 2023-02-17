Гилберт Аренас: «Если «Санз» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Дюрэнта»

Теги Бруклин Крис Пол Финикс НБА Гилберт Аренас Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал переход Кевина Дюрэнта в «Финикс» по итогам обмена перед дедлайном.

«Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.

У соперника были проблемы с одним Девином Букером. А теперь к этой команде добавился, возможно, лучший скорер сегодняшней НБА. Также у них есть Крис Пол – один из лучших разыгрывающих в истории НБА по соотношению передач к потерям. Если они не выиграют титул, к черту «Бруклин», это будет крупнейшим провалом для Дюрэнта», – заявил Аренас.

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11 комментариев

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si40w
Круто, когда новый состав ещё ни секунды не сыграл, а уже говорят, что они фавориты всея НБА. И это при том, что впервые они сыграют вместе в лучшем случае после мвз
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Roman Boroveev
Ответ Лиллард унижатель!
Если «Селтикс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Тэйтума. Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
У Бостона третья звезда Смарт? У Санс Пол или Эйтон. Шестая Росс, 7-8 четкие Окоги или там Лав,Шемет...
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Jerry Rodrogha
Провоцирует. Хочет, чтобы Финикс дрогнул под давлением)))
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Roman Boroveev
Ответ Лиллард унижатель!
Если «Клипперс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Кавая. Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
Лейкерс ещё
+1
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Can
Ответ Лиллард унижатель!
Если «Селтикс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Тэйтума. Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
мужик ну ты развалил конкретно!

тут и ЛАЛ приплести можно)))
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Tim Timson
А зачем он добавил к черту Бруклин?)... Сдается мне в плей-офф все будет зависеть от связки Пол Эйтон))
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anastasia Krugova
круто ))отличный аргумент ))) А че там с защитой бро ? ))давай для начала посмотрим как будет играть Финикс с КД ...тогда уже делать выводы. на бумаге все хорошо, но на практике ..
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Лиллард унижатель!
Ответ Лиллард унижатель!
Если «Клипперс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Кавая. Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
Если «Маверикс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Дончича.

Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
+12
-3
+9
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Лиллард унижатель!
Ответ Лиллард унижатель!
Если «Сиксерс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Эмбиида. Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
Если «Клипперс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Кавая.

Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Ответ Лиллард унижатель!
Если «Селтикс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Тэйтума. Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
Если «Сиксерс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Эмбиида.

Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Если «Селтикс» не выиграют титул, это будет крупнейшим провалом для Тэйтума.

Они должны стать чемпионами. Здесь даже нечего обсуждать. У вас есть два парня, которые могут набрать 50, 60, 70 очков за игру. Оба умеют играть в позиционном нападении, владеют броском со средней дистанции. Вы не сможете сдержать их один на один – они вас уничтожат. Вам нужно что-то придумывать в тактическом плане.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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