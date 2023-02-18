Кевин Дюрэнт: «Хочу остаться в «Санз» до конца карьеры, но я говорил то же самое о «Бруклине»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Новобранец «Финикса» Кевин Дюрэнт поделился ожиданиями от выступления за аризонскую команду.

«Эта организация очень сильно выросла в плане взаимодействия с обществом, стиля игры, людей, которые работают здесь каждый день. Чувствуется, что с момента моего появления в лиге клуб сделал большой шаг вперед.

Я знаю некоторых людей здесь, работал с ними раньше, поэтому могу сказать, какой будет структура. У меня появилась возможность перейти в эту команду, и я думаю, что это правильное решение.

Сейчас мне все нравится, хочу остаться здесь до конца карьеры, но никто не знает, что будет потом. Я говорил то же самое о «Бруклине», – заявил Дюрэнт.

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