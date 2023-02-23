Джей Краудер, как ожидается, дебютирует за «Милуоки» в пятницу в матче с «Майами»
Форвард «Бакс» Джей Краудер, как ожидается, дебютирует за команду в пятницу в матче с «Майами».
Краудер начинал сезон в составе «Финикса», который перед дедлайном обменял его в клуб из Висконсина. При этом форвард по договоренности с тренерским штабом не выходил на площадку. В «Милуоки» решили, что новобранцу нужно время, чтобы набрать форму.
Во встрече с «Хит» на площадку должны вернуться восстановившиеся от травм Крис Миддлтон и Бобби Портис.
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