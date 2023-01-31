Кевин Дюрэнт посмеялся над Патриком Беверли, которому пришлось держать Кайри Ирвинга

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«Бруклин» в понедельник обыграл на домашней арене «Лейкерс» со счетом 121:104.

По ходу встречи защитник «озерников» Патрик Беверли оборонялся против звездного разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинг. В одном из эпизодов в середине второй четверти баскетболист бруклинской команды после серии обманных движений вынудил оппонента нарушить правила.

Пропускавший встречу из-за травмы лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт посмеялся над Беверли и что-то сказал игроку «Лейкерс».

На счету Ирвинга 26 очков, 7 подборов и 6 передач.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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