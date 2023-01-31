« » в понедельник обыграл на домашней арене «Лейкерс» со счетом 121:104.

По ходу встречи защитник «озерников» оборонялся против звездного разыгрывающего «Нетс» . В одном из эпизодов в середине второй четверти баскетболист бруклинской команды после серии обманных движений вынудил оппонента нарушить правила.

Пропускавший встречу из-за травмы лидер «Бруклина» посмеялся над Беверли и что-то сказал игроку « ».

На счету Ирвинга 26 очков, 7 подборов и 6 передач.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн