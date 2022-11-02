Ройс О’Нил повалил Николу Вучевича на паркет

В четвертой четверти матча – «Чикаго» между форвардом «Нетс» Ройсом О’Нилом и центровым «Буллс» произошла стычка.

Во время атаки «Буллс» О’Нил грубым приемом не позволил Вучевичу получить мяч под кольцом. Форвард «Нетс» схватил соперника за руку и повалил на паркет. Вучевич вскочил и бросился к обидчику, но был остановлен партнерами по команде.

Арбитры выписали О’Нилу обычный персональный фол.

Матч закончился гостевой победой – 108:99.

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