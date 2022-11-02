Ройс О’Нил повалил Николу Вучевича на паркет
В четвертой четверти матча «Бруклин» – «Чикаго» между форвардом «Нетс» Ройсом О’Нилом и центровым «Буллс» Николой Вучевичем произошла стычка.
Во время атаки «Буллс» О’Нил грубым приемом не позволил Вучевичу получить мяч под кольцом. Форвард «Нетс» схватил соперника за руку и повалил на паркет. Вучевич вскочил и бросился к обидчику, но был остановлен партнерами по команде.
Арбитры выписали О’Нилу обычный персональный фол.
Матч закончился гостевой победой «Чикаго» – 108:99.
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