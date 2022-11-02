Ройс О’Нил повалил Николу Вучевича на паркет

Теги Чикаго Бруклин НБА видео Никола Вучевич Ройс О'Нил Баскетбол

В четвертой четверти матча «Бруклин» – «Чикаго» между форвардом «Нетс» Ройсом О’Нилом и центровым «Буллс» Николой Вучевичем произошла стычка.

Во время атаки «Буллс» О’Нил грубым приемом не позволил Вучевичу получить мяч под кольцом. Форвард «Нетс» схватил соперника за руку и повалил на паркет. Вучевич вскочил и бросился к обидчику, но был остановлен партнерами по команде.

Арбитры выписали О’Нилу обычный персональный фол.

Матч закончился гостевой победой «Чикаго» – 108:99.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Оказалось, что причина в эксгибиционизме

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные