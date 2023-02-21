Яннис Адетокумбо перед Матчем звезд предугадал, что Дэмиан Лиллард станет автором решающего броска
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо перед Матчем всех звезд предугадал, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард станет автором решающего попадания в игре.
«Дэмиан Лиллард в нашей команде. Мне кажется, он закроет игру.
В том году, когда моя команда победила, он был тем, кто дотащил мяч до середины площадки и забросил оттуда. У него было что-то вроде 35 очков», – сказал Яннис, который выступил капитаном одной из звездных команд.
Лиллард в итоге действительно исполнил бросок, который принес Команде Янниса победу.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
1 комментарий