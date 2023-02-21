Яннис Адетокумбо перед Матчем звезд предугадал, что Дэмиан Лиллард станет автором решающего броска

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо перед Матчем всех звезд предугадал, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард станет автором решающего попадания в игре.

«Дэмиан Лиллард в нашей команде. Мне кажется, он закроет игру.

В том году, когда моя команда победила, он был тем, кто дотащил мяч до середины площадки и забросил оттуда. У него было что-то вроде 35 очков», – сказал Яннис, который выступил капитаном одной из звездных команд.

Лиллард в итоге действительно исполнил бросок, который принес Команде Янниса победу.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

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1 комментарий

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Руслан Султанов
Вангатокумбо!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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