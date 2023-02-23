«Атланта» ведет переговоры с Куином Снайдером

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«Атланта» начала официальные переговоры с Куином Снайдером и пытается быстро нанять его в качестве нового главного тренера команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, руководители «Хоукс» и Снайдер проявляют взаимный интерес. В среду они провели виртуальную встречу, а в ближайшее время должны встретиться лично.

56-летний специалист руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год.

Во вторник «Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.

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