«Атланта» ведет переговоры с Куином Снайдером

«Атланта» начала официальные переговоры с и пытается быстро нанять его в качестве нового главного тренера команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, руководители «Хоукс» и Снайдер проявляют взаимный интерес. В среду они провели виртуальную встречу, а в ближайшее время должны встретиться лично.

56-летний специалист руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год.

Во вторник « » уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.

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