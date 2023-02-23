«Атланта» ведет переговоры с Куином Снайдером
«Атланта» начала официальные переговоры с Куином Снайдером и пытается быстро нанять его в качестве нового главного тренера команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Согласно источникам, руководители «Хоукс» и Снайдер проявляют взаимный интерес. В среду они провели виртуальную встречу, а в ближайшее время должны встретиться лично.
56-летний специалист руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год.
Во вторник «Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.
Комментарии