«Майами» может перевести Кайла Лаури на скамейку запасных

« » может перевести на скамейку запасных, когда разыгрывающий вернется в строй после травмы.

«Лаури осознает возможность перевода на скамейку запасных, хотя этот вопрос все еще находится на рассмотрении и в какой-то степени зависит от того, как «Хит» и разыгрывающий сыграют во время этого трехматчевого тура, который продолжится в субботу в Шарлотт и завершится в понедельник в Филадельфии», – пишет журналист Miami Herald Бэрри Джексон.

Лаури пропустил последние шесть матчей «Хит» из-за травмы колена.

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