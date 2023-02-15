Бронни Джеймс попал в число участников престижного матча Nike Hoop Summit

Теги Леброн Джеймс сборная США НБА NCAA Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Бронни Джеймс, сын лидера НБА по количеству набранных очков Леброна Джеймса, оказался одним из 26 игроков, которых включили в состав сборной США для участия в Nike Hoop Summit в этом году.

Команды США сыграют 8 апреля против игроков из других стран на арене Moda Center в Портленде, штат Орегон. Международные сборные будут выбраны в ближайшие недели из пулов игроков, представляющих ФИБА-Африку, ФИБА-Америку, ФИБА-Азию, ФИБА-Европу и ФИБА-Океанию.

Это будет первый опыт выступления за сборную США для Бронни, который на данный момент является игроком калифорнийской школы Сьерра-Каньон. Он расположен на 28-м месте среди лучших новобранцев в классе 2023 года по версии ESPN.

Джеймс еще не объявил о своих планах после окончания школы, но его хотят видеть в своих рядах Орегон, Огайо, Южная Калифорния и другие университетские команды.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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1 комментарий

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leppyanen
Интересно, благодаря каким заслугам, своим или …
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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