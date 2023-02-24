Леброн Джеймс ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания матча против «Голден Стэйт»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс покинул скамейку команды и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания матча против «Голден Стэйт».

«Лейкерс» в четверг одержали уверенную домашнюю победу над действующими чемпионами со счетом 124:111.

Джеймс завершил матч с 13 очками, 9 подборами и 8 передачами, реализовав 5 из 20 бросков с игры.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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3 комментария

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lecter666_destiny
И чё?
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Cubs-V
Прям повод для Скипа.
"Леброн не вынес позора команды, которая победила, где он набрал лишь 13 очков. Закат псевдо Короля? Он даже в топ 100000 не входит."
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RAMIK
После рекорда что то в нем сломалось. Возможно мотивация чуть ушла. Ну или травма.
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