Леброн Джеймс ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания матча против «Голден Стэйт»

Форвард « » покинул скамейку команды и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания матча против « ».

«Лейкерс» в четверг одержали уверенную домашнюю победу над действующими чемпионами со счетом 124:111.

Джеймс завершил матч с 13 очками, 9 подборами и 8 передачами, реализовав 5 из 20 бросков с игры.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов