Леброн Джеймс – сыновьям: «Осталось 16 очков. Я побью рекорд сегодня»

Форвард « » в перерыве после первой половины матча против «Оклахомы» (130:133) подошел к сыновьям, которые сидели в первом ряду, и сказал, что собирается сегодня побить рекорд Карима Абдул-Джаббара.

«Осталось 16 очков, по 8 очков за четверть. Ну что, сделать это? Хорошо, я побью рекорд», – произнес игрок.

Леброн набрал необходимые 16 очков и достиг исторической отметки за 11 секунд до конца третьей четверти.

Сегодня Джеймс превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Леброн – лучший по очкам в истории НБА! Его суперсила в исключительном миксе мощи и резкости

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара