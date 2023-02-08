Леброн Джеймс – сыновьям: «Осталось 16 очков. Я побью рекорд сегодня»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в перерыве после первой половины матча против «Оклахомы» (130:133) подошел к сыновьям, которые сидели в первом ряду, и сказал, что собирается сегодня побить рекорд Карима Абдул-Джаббара.

«Осталось 16 очков, по 8 очков за четверть. Ну что, сделать это? Хорошо, я побью рекорд», – произнес игрок.

Леброн набрал необходимые 16 очков и достиг исторической отметки за 11 секунд до конца третьей четверти.

Сегодня Джеймс превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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6 комментариев

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Эфес Фридомович
Ну что детишки, хотите перстни в этом году? И я хочу 😥
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Cash_flow
Ответ RYBvsSAB
ГОРЕ-РЕКОРДСМЕН уйди уже и спаси клуб, не удивлюсь, если и Расселл заиграет как какой-нибудь Рэшворд или Бруно заново в Манчестере красном
Уйди уже и спаси баскетбольный раздел Sports
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Daishi
Нужен монументальный зевок Брайса..))
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Xell
Лучше б спросил ну чо детишки выиграть сегодня? Сорян не смог)))
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RYBvsSAB
ГОРЕ-РЕКОРДСМЕН

уйди уже и спаси клуб, не удивлюсь, если и Расселл заиграет как какой-нибудь Рэшворд или Бруно заново в Манчестере красном
+2
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-5
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Mamontilo
он явно догадывался
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