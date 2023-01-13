У звездного разыгрывающего «Нетс» заблокировали аккаунт в социальной сети инстаграм*.

Ирвинг выложил скриншот с уведомлением о том, что его аккаунт заблокирован с 12 января.

«Они заблокировали мой аккаунт. Не знаю из-за чего, но мне все равно.

Старайтесь быть в курсе того, что происходит. Я продолжаю быть собой и держаться своих взглядов, несмотря ни на что. Hela 🤞🏾♾», – написал Кайри.

Ирвинг ранее по ходу сезона оказался в центре антисемитского скандала, после чего потерял несколько рекламных контрактов.

* Социальную сеть инстаграм признали экстремистской и запретили в России.

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