У Кайри Ирвинга заблокировали аккаунт в социальной сети

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У звездного разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга заблокировали аккаунт в социальной сети инстаграм*.

Ирвинг выложил скриншот с уведомлением о том, что его аккаунт заблокирован с 12 января.

«Они заблокировали мой аккаунт. Не знаю из-за чего, но мне все равно.

Старайтесь быть в курсе того, что происходит. Я продолжаю быть собой и держаться своих взглядов, несмотря ни на что. Hela 🤞🏾♾», – написал Кайри.

Ирвинг ранее по ходу сезона оказался в центре антисемитского скандала, после чего потерял несколько рекламных контрактов.

* Социальную сеть инстаграм признали экстремистской и запретили в России.

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3 комментария

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bunakin
Киньте ему ссылку на sports.ru, пусть зарегиться
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egro92
Ответ Александр Хорьков
они даже Трампа заблокировали.
Вроде как Твиттер ему блокировали, и когда Маск купил Твиттер, его разбанили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Хорьков
они даже Трампа заблокировали.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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