По словам главного тренера «Лейкерс» , в команде решили отказаться от распределения нагрузки до конца сезона.

«Ожидаю, что каждый игрок «Лейкерс» в оставшейся части сезона будет выходить на площадку в каждом матче, включая те, что играются за два дня. Помешать этому может только травма», – заявил Хэм.

«Лейкерс» с результатом 28-32 занимают 13-е место в Западной конференции. В команде ранее говорили о том, что рассчитывают пробиться в Топ-6 по итогам регулярки.

« » (29-30) замыкает зону плей-ин, « » (32-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

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