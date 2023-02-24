«Лейкерс» решили отказаться от распределения нагрузки до конца сезона

Теги Даллас Голден Стэйт Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

По словам главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, в команде решили отказаться от распределения нагрузки до конца сезона.

«Ожидаю, что каждый игрок «Лейкерс» в оставшейся части сезона будет выходить на площадку в каждом матче, включая те, что играются за два дня. Помешать этому может только травма», – заявил Хэм.

«Лейкерс» с результатом 28-32 занимают 13-е место в Западной конференции. В команде ранее говорили о том, что рассчитывают пробиться в Топ-6 по итогам регулярки.

«Голден Стэйт» (29-30) замыкает зону плей-ин, «Даллас» (32-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

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4 комментария

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Asanov
Ответ Vapeev
топ-6 только в самых жарких снах может и смогут пробиться в плей инн на мой взгляд, это будет хорошим результатом
Топ 6 это при условии, что кто-то из вышестоящих должен "просыпаться".
Своим силами, без "помощи" соперников это крайне маловероятно
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Cubs-V
26 и 26 минут у Дэвиса и Леброна. Хэм держит слово.
Пока соперника нет серьезного.
+1
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+1
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Здоровье Энтони Дэвиса
Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что слишком много слов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vapeev
топ-6 только в самых жарких снах
может и смогут пробиться в плей инн
на мой взгляд, это будет хорошим результатом
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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