Дарвин Хэм: «Задача «Лейкерс» на конец регулярки – обеспечить себе место в плей-офф без участия плей-ин»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, какие задачи ставит перед собой команда в решающей части регулярного чемпионата.
«Наша задача в том, чтобы выходить на площадку и быть лучшей версией самих себя в каждом матче. И все же, если у нас получится побороться за место в Топ-6, то цель именно такова. Если нам все же придется сыграть в плей-ин, пусть так. Но цель номер один – застолбить место в плей-офф, не просто играть и надеяться на плей-ин. Мы хотим застолбить за собой место в плей-офф», – заявил Хэм.
«Лейкерс» с результатом 27-32 занимают 13-е место в Западной конференции. «Оклахома» (28-29) замыкает зону плей-ин, «Даллас» (31-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.
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Если учесть, что за это шестое место борется кроме ЛАЛ ещё шесть команд, то Перспектива становится совсем не радужная)
Даже если представить, что команда на шестом месте останется с результатом +2, то это значит, что Лейкерс нужен рывок а последних играх 16-7, но как такое можно представить, учитывая что команда по сути сейчас собрана с нуля?
Шансов на прямое попадание в плей-офф даже со здоровыми лидерами очень призрачные. Даже в плей-ин попасть будет достижение.