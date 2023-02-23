Дарвин Хэм: «Задача «Лейкерс» на конец регулярки – обеспечить себе место в плей-офф без участия плей-ин»

Теги Даллас Лейкерс НБА Оклахома-Сити Дарвин Хэм НБА плей-ин Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, какие задачи ставит перед собой команда в решающей части регулярного чемпионата.

«Наша задача в том, чтобы выходить на площадку и быть лучшей версией самих себя в каждом матче. И все же, если у нас получится побороться за место в Топ-6, то цель именно такова. Если нам все же придется сыграть в плей-ин, пусть так. Но цель номер один – застолбить место в плей-офф, не просто играть и надеяться на плей-ин. Мы хотим застолбить за собой место в плей-офф», – заявил Хэм.

«Лейкерс» с результатом 27-32 занимают 13-е место в Западной конференции. «Оклахома» (28-29) замыкает зону плей-ин, «Даллас» (31-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

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4 комментария

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xamer 9
У ЛАЛ осталось всего 23 игры до конца регулярки. Показатель ЛАЛ - минус 5, показатель шестой команды - плюс 2.
Если учесть, что за это шестое место борется кроме ЛАЛ ещё шесть команд, то Перспектива становится совсем не радужная)
Даже если представить, что команда на шестом месте останется с результатом +2, то это значит, что Лейкерс нужен рывок а последних играх 16-7, но как такое можно представить, учитывая что команда по сути сейчас собрана с нуля?
Шансов на прямое попадание в плей-офф даже со здоровыми лидерами очень призрачные. Даже в плей-ин попасть будет достижение.
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Swhat
На западе такая плотность в таблице все возможно
+2
0
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MTZ_2022
Ответ xQcoW
задача за сезон была дать деду леГМ набить стату для рекорда. Теперь лолкерсу можно спокойно побороться за высокий пик
Уже 100 раз было написано: в этом году Пеликанс имеют право обменяться пиками на драфте с Лейкерс.
+1
0
+1
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xQcoW
задача за сезон была дать деду леГМ набить стату для рекорда. Теперь лолкерсу можно спокойно побороться за высокий пик
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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