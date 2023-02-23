Главный тренер « » рассказал, какие задачи ставит перед собой команда в решающей части регулярного чемпионата.

«Наша задача в том, чтобы выходить на площадку и быть лучшей версией самих себя в каждом матче. И все же, если у нас получится побороться за место в Топ-6, то цель именно такова. Если нам все же придется сыграть в плей-ин, пусть так. Но цель номер один – застолбить место в плей-офф, не просто играть и надеяться на плей-ин. Мы хотим застолбить за собой место в плей-офф», – заявил Хэм.

«Лейкерс» с результатом 27-32 занимают 13-е место в Западной конференции. «Оклахома» (28-29) замыкает зону плей-ин, « » (31-29) занимает 6-е место, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф.

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