Джонатан Мотли: «Итудис строгий, но позволяет тебе быть собой»

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Форвард «Фенербахче» Джонатан Мотли поделился впечатлениями от игры за турецкую команду.

«Все здорово! Я люблю Стамбул, команду, болельщиков и всех моих одноклубников. У нас прекрасные отношения за пределами площадки. Думаю, это одна из причин, по которой мы так хороши. Мне нравится Итудис, это отличный тренер. Он строгий, но позволяет тебе быть собой. Я очень ценю это. Не так много тренеров добились успеха, позволяя игрокам оставаться собой.

Мы неплохо выступили в первой половине сезона. Считаю, что у нас хорошая команда. В последние недели были поражения и некоторые проблемы из-за травм, но сейчас все ребята возвращаются в строй. Мы должны сохранять позитивный настрой. Результаты часто зависят от травм, поэтому нам нужно просто оставаться здоровыми», – сказал Мотли.

В нынешнем сезоне Евролиги форвард является лидером «Фенербахче» по количеству очков (14,5) и подборов (5,6) в среднем за матч.

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