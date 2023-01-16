У Немани Бьелицы снова возникли осложнения в процессе восстановления от травмы

Форвард «Фенербахче» снова испытывает проблемы со здоровьем и пока не готов к дебюту в сезоне-22/23.

Бьелица стал главным подписанием «Фенербахче» в межсезонье, но пропустил начало розыгрыша из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.

Чемпион НБА в составе «Уорриорз» получил травму в товарищеской встрече с Черногорией перед Евробаскетом-2022.

По словам главного тренера « » , Бьелица был близок к тому, чтобы попасть в заявку команды на очередной матч, но пожаловался на проблемы с ахиллом. Сербскому баскетболисту предстоит медобследование.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь