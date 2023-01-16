У Немани Бьелицы снова возникли осложнения в процессе восстановления от травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко сборная Сербии чемпионат Турции Неманя Бьелица Димитрис Итудис Баскетбол

Форвард «Фенербахче» Неманя Бьелица снова испытывает проблемы со здоровьем и пока не готов к дебюту в сезоне-22/23.

Бьелица стал главным подписанием «Фенербахче» в межсезонье, но пропустил начало розыгрыша из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.

Чемпион НБА в составе «Уорриорз» получил травму в товарищеской встрече с Черногорией перед Евробаскетом-2022.

По словам главного тренера «Фенера» Димитриса Итудиса, Бьелица был близок к тому, чтобы попасть в заявку команды на очередной матч, но пожаловался на проблемы с ахиллом. Сербскому баскетболисту предстоит медобследование.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий