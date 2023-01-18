Ди Джей Сили вернулся в «Баварию»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Гравлин-Дюнкерк Бавария Ди Джей Сили Баскетбол

«Бавария» подписала атакующего защитника Ди Джей Сили (33 года, 193 см). Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Американец уже выступал за мюнхенский клуб с декабря 2020-го по август 2021-го и выиграл Кубок Германии-2021.

Сили только что расторг контракт с французским клубом «Гравлин-Дюнкерк». В нынешнем сезоне чемпионата Франции он набирал 12,8 очка, 2,1 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч.

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