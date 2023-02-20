Огастин Рубит выбыл на неопределенный срок с травмой ахиллова сухожилия

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Тяжелый форвард «Баварии» Огастин Рубит выбыл из строя на неопределенный срок с травмой ахиллова сухожилия.

В воскресенье генеральный менеджер немецкого клуба Марко Пешич сообщил, что 33-летнему игроку предстоит операция. Рубит получил травму в четвертой четверти полуфинального матча Кубка Германии против «Альбы».

В январе Рубит стал первым игроком «Баварии», получившим награду MVP месяца в Евролиге.

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