Андреа Тринкьери: «Последняя тренировка «Баварии» состоялась 15 дней назад»
Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери посетовал на сложный график, который практически не оставляет команде времени на тренировки.
«Я смотрел миллионы, миллиарды, триллионы игр за этот период в попытке понять, что будет дальше, куда движется баскетбол. Ключевыми параметрами сейчас являются расписание и состав на площадке. Это важнее, чем система. Система может работать для команд, у которых есть 3-4 тренировки для подготовки к матчу.
Ни у одной из команд Евролиги нет даже одной тренировки для подготовки к матчу. Последняя тренировка у нас состоялась 15 дней назад. В последние 14 дней мы играли каждые 48 часов», – заявил итальянец.
На этой неделе Тринкьери уже делал замечание по поводу трудностей в тренировочном процессе в стиле легенды НБА Аллена Айверсона.
«Тренировка? Тренировка? Что еще за тренировка? Я не знаю, как это выглядит. Тренировка...
Конечно, я хотел бы помочь своей команде с тренировками. Но я не могу. Что есть, то есть. Тренировка...» – сказал Тринкьери.
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