Огастин Рубит – первый игрок «Баварии», ставший MVP месяца в Евролиге

Тяжелый форвард стал первым игроком «Баварии», который был признан MVP месяца в .

Немецкий клуб начал 2023 год на 17-м месте в лиге, но выиграв в январе 4 матча из 5, поднялся на 13-ю строчку и теперь находится всего в двух победах от зоны плей-офф.

Рубит в прошедшем месяце был вторым среди всех игроков Евролиги по результативности (17,8 очка) и показателю полезности (21,0). Американец реализовал 72,1 процента двухочковых бросков, 66,7 процента из-за дуги, 75,0 процента с линии штрафных.

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