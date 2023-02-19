Яннис Адетокумбо: «Никто в мире не способен сдержать меня один на один»

Теги Бостон Чикаго Майами Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил на вопрос о том, существует ли игрок, который способен сдержать его один на один.

«Остановить меня один на один? О чем вы? Для этого нужно построить стену. Если хотите меня остановить, то надо строить целую стену. Они ведь создали стену Янниса, «Бостон» делает это сейчас, «Чикаго» пытался, «Майами» делал это.

В моем мире нет игры один на один. Я играю против двух, трех, четырех парней. Один на один – это не про меня. Это просто невозможно», – заявил грек.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

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9 комментариев

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frenemy
https://www.youtube.com/watch?v=RwuJOq40nPU
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Igor' Govorov
Здоровому Дэвису, если таковой ещё будет, вполне по силам....
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9-20-34-5-43
Если судить все пробежки и фолы в нападении, то думаю, найдутся люди
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6LACK
Только судья, который будет свистеть все пробежки
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Caraxes
Ну мы это на Чемпионате Европы и Мира видим😅
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FS19
Ответ Consistency
Про стену это он верно. Достаточно поставить стенку - и Яннис в нее будет раз за разом на скорости втыкаться)))) Не, он монструозен, спору нет, и респект ему за старание, желание, боевой дух у него в наличии, развиваться вроде пытается, в целом не вызывает антипатии, но все-таки чисто по скиллам он в атаке пусть и прибавил, но там по-прежнему 90% это атлетизм, причем, весьма тупой. Гайку он, конечно, зацепил в весьма коллапсный год, но тем не менее. Может, полезнее было бы ему тогда проиграть, чтобы сделать большой упор на развитие баскетбольного интеллекта и навыков, а то его проходы иногда выглядят как заевший репит, он даже разворачивается одинаково почти всегда.
Тебе уже как-то раз написали,что "коллапснее" 20 года ещё не было. Да и не предвидится.
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Сергей Пузанков
Чё ж ты в 5 на 5 пошёл играть
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Consistency
Про стену это он верно. Достаточно поставить стенку - и Яннис в нее будет раз за разом на скорости втыкаться)))) Не, он монструозен, спору нет, и респект ему за старание, желание, боевой дух у него в наличии, развиваться вроде пытается, в целом не вызывает антипатии, но все-таки чисто по скиллам он в атаке пусть и прибавил, но там по-прежнему 90% это атлетизм, причем, весьма тупой. Гайку он, конечно, зацепил в весьма коллапсный год, но тем не менее. Может, полезнее было бы ему тогда проиграть, чтобы сделать большой упор на развитие баскетбольного интеллекта и навыков, а то его проходы иногда выглядят как заевший репит, он даже разворачивается одинаково почти всегда.
+2
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...Quo Vadis...
Только кольцо.

А вообще, если играть по правилам, такие найдутся.

Ну и понятно, в контексте последних обсуждений на спортсе, почему эта "новость" здесь появилась. Ссылка на желтушный сайт, на котором запостил это журналист, пишущий о баскетболе с 2022 года.)
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