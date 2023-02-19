Яннис Адетокумбо: «Никто в мире не способен сдержать меня один на один»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил на вопрос о том, существует ли игрок, который способен сдержать его один на один.
«Остановить меня один на один? О чем вы? Для этого нужно построить стену. Если хотите меня остановить, то надо строить целую стену. Они ведь создали стену Янниса, «Бостон» делает это сейчас, «Чикаго» пытался, «Майами» делал это.
В моем мире нет игры один на один. Я играю против двух, трех, четырех парней. Один на один – это не про меня. Это просто невозможно», – заявил грек.
Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера
А вообще, если играть по правилам, такие найдутся.
Ну и понятно, в контексте последних обсуждений на спортсе, почему эта "новость" здесь появилась. Ссылка на желтушный сайт, на котором запостил это журналист, пишущий о баскетболе с 2022 года.)