Звездный форвард « » ответил на вопрос о том, существует ли игрок, который способен сдержать его один на один.

«Остановить меня один на один? О чем вы? Для этого нужно построить стену. Если хотите меня остановить, то надо строить целую стену. Они ведь создали стену Янниса, « » делает это сейчас, « » пытался, « » делал это.

В моем мире нет игры один на один. Я играю против двух, трех, четырех парней. Один на один – это не про меня. Это просто невозможно», – заявил грек.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера