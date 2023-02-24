«У нас только один участник Матча всех звезд». Девин Букер объяснил, почему «Санз» – не суперкоманда

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер объяснил, почему «Санз» не являются суперкомандой.

«У нас только один участник Матч всех звезд в этом году. Это Кевин Дюрэнт.

Я не люблю давать названия, и все такое. Наша задача – закончить то, что мы пытаемся сделать. Я сосредоточен на этом. Все, что о нас говорят, будет оцениваться в зависимости от того, как мы закончим сезон», – сказал Букер.

С любимыми расставайтесь. Что означает обмен Кевина Дюрэнта для «Финикса»

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1 комментарий

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БУГАЙ
Букер становится все мудрее
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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