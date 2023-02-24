«У нас только один участник Матча всех звезд». Девин Букер объяснил, почему «Санз» – не суперкоманда
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер объяснил, почему «Санз» не являются суперкомандой.
«У нас только один участник Матч всех звезд в этом году. Это Кевин Дюрэнт.
Я не люблю давать названия, и все такое. Наша задача – закончить то, что мы пытаемся сделать. Я сосредоточен на этом. Все, что о нас говорят, будет оцениваться в зависимости от того, как мы закончим сезон», – сказал Букер.
С любимыми расставайтесь. Что означает обмен Кевина Дюрэнта для «Финикса»
1 комментарий