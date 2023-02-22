Жак Вон: «Три матча по 40 очков от Кэма Томаса были потрясающими, но мы проиграли два из них»
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал о том, как планирует использовать Кэмерона Томаса в будущем.
В начале февраля 21-летний баскетболист стал самым молодым игроком в истории НБА, который набирал более 40 очков в трех матчах подряд. Томас набрал 44 очка против «Вашингтона» (125:123), 47 очков против «Клипперс» (116:124) и 43 очка против «Финикса» (112:116).
«Те три матча по 40 очков были потрясающими, это достижение останется с ним навсегда. Очень рад за него, он попал в книгу рекордов. Но в то же время мы проиграли два из этих трех матчей. Конечная цель – создать команду и атмосферу, частью которой может стать каждый. Мы собираемся использовать и развивать талант каждого игрока.
Кэм может добросовестно и эффективно набирать очки, когда нам это необходимо. Он умеет создавать возможности для броски, но мы не планируем, что он будет играть по 40 минут, как в тех матчах. Важно, что у нас глубокий состав. Это нужно использовать.
Он был крайне полезен в последнем матче. Думаю, он может играть так на регулярной основе, не оказывая негативного влияния на команду в целом. В конечном счете речь идет о всей команде. Буду продолжать выстраивать эту культуру и уделять ей наибольшее внимание», – сказал Вон.
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Надеюсь Вон будет нормально его задействовать, а не выпускать в мусорное время, парень толковый, нужно просто ему давать больше свободы и шансов!