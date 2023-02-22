Жак Вон: «Три матча по 40 очков от Кэма Томаса были потрясающими, но мы проиграли два из них»

Теги Клипперс Бруклин Финикс Жак Вон НБА Вашингтон Кэмерон Томас Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал о том, как планирует использовать Кэмерона Томаса в будущем.

В начале февраля 21-летний баскетболист стал самым молодым игроком в истории НБА, который набирал более 40 очков в трех матчах подряд. Томас набрал 44 очка против «Вашингтона» (125:123), 47 очков против «Клипперс» (116:124) и 43 очка против «Финикса» (112:116).

«Те три матча по 40 очков были потрясающими, это достижение останется с ним навсегда. Очень рад за него, он попал в книгу рекордов. Но в то же время мы проиграли два из этих трех матчей. Конечная цель – создать команду и атмосферу, частью которой может стать каждый. Мы собираемся использовать и развивать талант каждого игрока.

Кэм может добросовестно и эффективно набирать очки, когда нам это необходимо. Он умеет создавать возможности для броски, но мы не планируем, что он будет играть по 40 минут, как в тех матчах. Важно, что у нас глубокий состав. Это нужно использовать.

Он был крайне полезен в последнем матче. Думаю, он может играть так на регулярной основе, не оказывая негативного влияния на команду в целом. В конечном счете речь идет о всей команде. Буду продолжать выстраивать эту культуру и уделять ей наибольшее внимание», – сказал Вон.

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1 комментарий

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Caraxes
Было заметно, как Вон не очень доволен Томасом и иногда будто специально его держит на скамейке, что-то ему в нем не нравится. Да парень без защиты, где-то слишком импульсивен и находит слишком трудные броски, но тем не менее он достаточно сильный скорер, с огромным потенциалом. Можно его научить защищаться на сносном уровне. А то что Нетс проиграли эти два матча из трех, то Бруклин и с Ирвингом и Дюрэнтом проиграли Детройту, Буллз, Пейсерс, Тандер, Филе без всех лидеров.
Надеюсь Вон будет нормально его задействовать, а не выпускать в мусорное время, парень толковый, нужно просто ему давать больше свободы и шансов!
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