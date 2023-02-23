Стивен Эй Смит: «Крис Пол просто обязан выходить с этим «Финиксом» в финал»
Телеведущий Стивен Эй Смит назвал игроков НБА, которые находятся под наибольшим давлением в связи с необходимостью выиграть титул в этом сезоне.
Первое место в рейтинге журналиста занял Крис Пол из «Финикса».
«Крис Пол сам по себе один из лучших разыгрывающих в истории. Пару лет назад он играл в финале, но лучшего шанса на победу, чем сейчас, у него все равно не было. Теперь у него есть Кевин Дюрэнт, который может набирать по 50 очков за матч и выдавать в среднем по 30 очков во сне. Один из лучших атакующих игроков в истории теперь его одноклубник. А еще у него есть Девин Букер, плюс не забываем семифутера Деандре Эйтона.
У «Финикса» есть все необходимое, это фаворит на Западе. Крис Пол просто обязан выходить в финал с такой командой, со всеми этими опциями в распоряжении», – заявил Стивен Эй.
В Топ-5 Стивена Эй Смита также вошли Джеймс Харден («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Никола Йокич («Денвер») и Кавай Ленард («Клипперс»).
КД при этом будет лучшем. А он реально лучший.
Но опять в комфортном окружение...
Дюранта, всю карьеру окружают топ игроки и команды.
это когда краудера не удалили за то что он по яйцам луке заехал согласен
(говорят из за того что пол продавил условия игрокам хорошие, в лиге назло мстят и не дают ему гайку за это взять, в том году серия с далласом живой пример судейского беспредела)