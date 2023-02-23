Телеведущий Стивен Эй Смит назвал игроков , которые находятся под наибольшим давлением в связи с необходимостью выиграть титул в этом сезоне.

Первое место в рейтинге журналиста занял Крис Пол из «Финикса».

«Крис Пол сам по себе один из лучших разыгрывающих в истории. Пару лет назад он играл в финале, но лучшего шанса на победу, чем сейчас, у него все равно не было. Теперь у него есть , который может набирать по 50 очков за матч и выдавать в среднем по 30 очков во сне. Один из лучших атакующих игроков в истории теперь его одноклубник. А еще у него есть , плюс не забываем семифутера Деандре Эйтона.

У « » есть все необходимое, это фаворит на Западе. просто обязан выходить в финал с такой командой, со всеми этими опциями в распоряжении», – заявил Стивен Эй.

В Топ-5 Стивена Эй Смита также вошли Джеймс Харден («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Никола Йокич («Денвер») и Кавай Ленард («Клипперс»).

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