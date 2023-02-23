Стивен Эй Смит: «Крис Пол просто обязан выходить с этим «Финиксом» в финал»

Теги Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кавай Ленард Никола Йокич Девин Букер Джейсон Тейтум Деандре Эйтон Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит назвал игроков НБА, которые находятся под наибольшим давлением в связи с необходимостью выиграть титул в этом сезоне.

Первое место в рейтинге журналиста занял Крис Пол из «Финикса».

«Крис Пол сам по себе один из лучших разыгрывающих в истории. Пару лет назад он играл в финале, но лучшего шанса на победу, чем сейчас, у него все равно не было. Теперь у него есть Кевин Дюрэнт, который может набирать по 50 очков за матч и выдавать в среднем по 30 очков во сне. Один из лучших атакующих игроков в истории теперь его одноклубник. А еще у него есть Девин Букер, плюс не забываем семифутера Деандре Эйтона.

У «Финикса» есть все необходимое, это фаворит на Западе. Крис Пол просто обязан выходить в финал с такой командой, со всеми этими опциями в распоряжении», – заявил Стивен Эй.

В Топ-5 Стивена Эй Смита также вошли Джеймс Харден («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Никола Йокич («Денвер») и Кавай Ленард («Клипперс»).

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8 комментариев

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Cubs-V
Буду рад, если Пол возьмет гайку. Она ходит рядом, но мимо всегда.
КД при этом будет лучшем. А он реально лучший.
Но опять в комфортном окружение...
Дюранта, всю карьеру окружают топ игроки и команды.
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Самый адовый Крикун
У Пола, Букера и Дюрэнта 145 пропущенных матчей на троих за последние два неполных сезона. А ещё замечу, что в баскетбол вчетвером не играют, особенно все 48 минут
+3
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Андрей 13
Они еще не сыграли и матча, но почему то кажется, что этот Финикс должен чем то напомнить ГСВ, не по стилю, а по силе. Не вижу никаких преград для этой команды, кроме травм. Если будут все целы, должны побеждать.
+4
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+4
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Андрей 13
Если выйдут в финал, значит победят. С Востока вряд ли кто то сможет их обыграть.
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AT-55
А Кавай что делает в этом списке?) Он выиграл чемпионат и как часть системы, и как безоговорочный лидер с двумя разными командами, всё всем доказав, по-моему). Больше подходят Эмбиид, Уэстбрук, Батлер
+6
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AEZAKMI228
Ответ Андрей Абрамов
если пол возьмет. то идея одного из самых обидных заговоров нба развалиться! ждем что будет))) (говорят из за того что пол продавил условия игрокам хорошие, в лиге назло мстят и не дают ему гайку за это взять, в том году серия с далласом живой пример судейского беспредела)
> судейский беспредел
это когда краудера не удалили за то что он по яйцам луке заехал согласен
+4
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Андрей Абрамов
если пол возьмет. то идея одного из самых обидных заговоров нба развалиться! ждем что будет)))

(говорят из за того что пол продавил условия игрокам хорошие, в лиге назло мстят и не дают ему гайку за это взять, в том году серия с далласом живой пример судейского беспредела)
+5
-4
+1
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Серебристый
осталось не сломаться
+7
0
+7
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